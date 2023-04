Apple-Chef Tim Cook eröffnet ersten Apple-Store in Indien

Mumbai (dpa) - Apple-Chef Tim Cook hat den ersten Apple-Store in Indien persönlich eröffnet. Örtliche Medien berichteten von der Eröffnung am Dienstag in der Finanzmetropole Mumbai. Indien ist mit seinen rund 1,4 Milliarden Einwohnern und als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ein interessanter Wachstumsmarkt für Silicon-Valley-Firmen. Ein zweiter Apple-Store soll diese Woche in der Hauptstadt Neu Delhi eröffnet werden.

Der indische Markt ist sehr preisbewusst und von Android-Geräten dominiert. Vergleichsweise teure iPhones haben einen kleinen Marktanteil. Indien spielt aber auch als Produktionsstandort eine Rolle. So setzen Apple-Zulieferer nach Angaben der indischen Regierung bei der iPhone-Produktion neben China zunehmend auch auf Indien als Standort. Berichten zufolge geht es bei der Lieferkettendiversifizierung auch um geopolitische Spannungen.