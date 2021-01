App-Charts: Im Clubhouse mitreden und fit bleiben mit Pam

Beliebte iOS-Helfer

Berlin (dpa) - Der Lockdown wird immer länger und viele Menschen fehlt es an neuen Inspirationen für ihr Workout. Heimtraining kann schnell langweilig werden, und die Motivation geht flöten.

Abhilfe könnte die App «Pam» (kostenlos) schaffen, die in dieser Woche Platz 4 der iOS-App-Charts belegt: Die Sport-Influencerin Pamela Reif gibt Tipps rund um einen gesunden Lebensstil: Von der Ernährung über persönliche Workout-Pläne bis zu Alltags-Tipps, umfasst die App alles was fit hält und gesund macht. Mit anregenden Videos und Rezepten kann für viele Nutzer so der Sommer kommen.

In aller Munde und die neue Nummer eins der meistgeladenen iPhone-Apps ist in dieser Woche «Clubhouse». Die Macher «Alpha Exploration Co» verstehen sich als das neue Social-Media-Ding und mischen bereits gehörig mit. Zusammengefasst ist die kostenlose App eine Plattform, über die man auf Audio-Inhalte, Live-Podcasts und öffentliche Gespräche von Freunden und Fremden zugreifen kann. Nutzer können sich als Moderator zuschalten, mitdiskutieren oder einfach nur zuhören. Für jeden freizugänglich bleiben aber auch bedenkliche Inhalte nicht aus.

Top iPhone Apps Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 3 Forest - Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 2,29 4 Minecraft Mojang 7,99 5 food with love Food with love 3,99

6 Monopoly Marmelade Game Studio 4,49 7 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 8 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 9 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,49 10 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

Meistgeladen

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Clubhouse: Drop-in audio chat Alpha Exploration Co. kostenlos 2 Signal - Sicherer Messenger Signal Messenger, LLC kostenlos 3 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 4 Pam PLR UG kostenlos 5 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos

6 Telegram Messenger Telegram FZ-LLC kostenlos 7 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 8 Vinted - Secondhand verkaufen Vinted Limited kostenlos 9 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 10 TikTok TikTok Pte. Ltd. kostenlos

Top iPad Apps Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 9,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Affinity Photo Serif Labs 10,99

6 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 7 Affinity Designer Serif Labs 10,99 8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 9 Messaging for WhatsApp on iPad Burak Acemoglu 3,49 10 Duet Display Duet, Inc. 10,99

Meistgeladen

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 2 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos 3 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 4 Messenger for WhatsApp Web Henrique Velloso kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos

6 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos 7 Skype für das iPad Skype Communications S.a.r.l kostenlos 8 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 9 Google Chrome Google Chrome kostenlos 10 ANTON - Schule - Lernen solocode GmbH kostenlos

© dpa-infocom, dpa:210120-99-99179/6