Apotheken warnen vor gefährlichen Schlankheitsmitteln

Zum Jahreswechsel ist ein Vorsatz bei vielen wieder mit dabei: Abnehmen. Produkte, die angeblich GLP-1 enthalten, versprechen da schnelle Erfolge. Diese Arzneimittel dürfen jedoch nur von Ärzten verschrieben und passend dosiert werden, heißt es. Verkäufe im Internet sind unseriös und oft gefährlich, warnen die Apotheker. Die Zusammensetzung und Wirkung der angebotenen Mittel sind häufig nicht überprüfbar - das kann ernsthafte Gesundheitsrisiken mit sich bringen.

Wer ärztlich verschriebene GLP-1-Präparate einlösen möchte, sollte das ausschließlich in der Apotheke vor Ort tun. Dort ist sichergestellt, dass die Medikamente korrekt gelagert sind und die Anwendung fachlich erklärt wird, heißt es.