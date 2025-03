Anwalt: Ex-Präsident Duterte auf dem Weg nach Den Haag

Manila (dpa) - Der ehemalige philippinische Staatspräsident Rodrigo Duterte wird nach einem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) nach Den Haag gebracht. Er befinde sich an Bord eines Flugzeugs, das ihn in die niederländische Stadt bringe, sagte sein Anwalt, Martin Delgra III, zu Journalisten.

Duterte war einige Stunden zuvor nach seiner Ankunft aus Hongkong am internationalen Flughafen der Hauptstadt Manila von der philippinischen Polizei festgenommen worden. Das Präsidentenbüro des südostasiatischen Landes hatte mitgeteilt, dass gegen den 79-Jährigen ein Haftbefehl des Weltstrafgerichts vorliege. Das Gericht in Den Haag hat den Haftbefehl noch nicht veröffentlicht.

Duterte war von 2016 bis 2022 an der Macht und ist vor allem wegen seines brutal geführten Kriegs gegen die Drogenkriminalität umstritten. Der Polizei zufolge wurden in seiner Amtszeit bei Anti-Drogen-Einsätzen mehr als 6.000 Menschen getötet. Menschenrechtler sind überzeugt, dass die wahre Zahl viel höher ist. Das Weltstrafgericht in Den Haag hatte 2018 Ermittlungen aufgenommen. Die Ankläger verdächtigen Duterte zahlreicher Morde.