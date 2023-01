Anti-Terror-Einsatz: Ermittler durchsuchen Garagen

Im Zusammenhang mit dem Anti-Terror-Einsatz gegen zwei Brüder in Castrop-Rauxel sind die Ermittler nun auch am Montagmorgen aktiv geworden - sie nehmen zwei Garagen in einem Hinterhof in den Blick.

© Christoph Reichwein/dpa