Anmeldungen zum RWW-Ruhrauenlauf ab jetzt möglich

Im Programm der Laufdistanzen stehen traditionell die Bambini-Läufe über 400 Meter, Schülerläufe über 1.000 und 2.000 Meter, der 5-Kilometer-Lauf für jedermann, 5-Kilometer-Walking/Nordic Walking sowie der eigentliche Ruhrauenlauf über 10 Kilometer. Neu 2026 ist der 1,6 Kilometer lange Einsteiger-/Rehalauf. Anmelden könnt ihr euch jeweils auf der Website vom RWW und dem TSV Viktoria 1898 an der Ruhr e.V. Es wird auch wieder ein Vorbereitungsprogramm für Neueinsteiger angeboten, los geht es ab dem 19. Mai, wer Interesse hat, kann sich unter info@tsv-Viktoria.de anmelden.