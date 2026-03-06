Anzeige
Anmeldungen fürs Drachenboot-Festival gestartet
© Martin Möller / Funke Foto Services (2022)
Das 30. Mülheimer Drachenboot-Festival steht dieses Jahr an. Im September können Mülheimer wieder gegeneinander in Drachenbooten auf der Ruhr antreten. Die Anmeldungen sind jetzt gestartet. 

Veröffentlicht: Freitag, 06.03.2026 13:54

Die Teams können dieses Jahr in Booten mit bis zu 12 oder 20 Personen antreten und es gibt verschiedene Startklassen. Die Boote können gemischt mit Frau und Mann, nur mit Frauen, mit Jugendlichen oder völlig frei besetzt sein. Am 12. und 13. September finden die Rennen dann statt. Antreten kann jeder, der 12 oder 20 Personen zusammen trommeln kann. Alle Infos und die Anmeldeformulare findet ihr hier.

