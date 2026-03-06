Anmeldungen fürs Drachenboot-Festival gestartet

Die Teams können dieses Jahr in Booten mit bis zu 12 oder 20 Personen antreten und es gibt verschiedene Startklassen. Die Boote können gemischt mit Frau und Mann, nur mit Frauen, mit Jugendlichen oder völlig frei besetzt sein. Am 12. und 13. September finden die Rennen dann statt. Antreten kann jeder, der 12 oder 20 Personen zusammen trommeln kann. Alle Infos und die Anmeldeformulare findet ihr hier.