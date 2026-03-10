Anmeldung noch möglich: Tag der Trinkhallen

Von 15 bis 22 Uhr wird am 29. August die Budenkultur gefeiert - mit Musik, Aktionen und besonderen Angeboten direkt vor Ort, heißt es von der Ruhr Tourismus GmbH. Jede Trinkhalle kann mitmachen und selbst entscheiden, was sie bietet. Insgesamt 30 ausgewählte Standorte bekommen zusätzlich ein Programm mit Live-Musik und Kunst. Der Besuch ist kostenlos, alle Veranstaltungen finden draußen statt. Hier geht es zur Anmeldung.

Der Tag der Trinkhallen läuft in diesem Jahr zum fünften Mal. Beim letzten Mal waren in Mülheim u.a. die Bude Davood Eskandar auf der Heinrichstraße mit dabei sowie das Büdchen 73 auf der Aktienstraße und der Daisy Kiosk.