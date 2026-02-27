Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anmeldung noch möglich: Nacht der Ausbildung heute
© Martin Möller / Funke Foto Services
Teilen:

Anmeldung noch möglich: Nacht der Ausbildung heute

Heute (27.02.) findet in Mülheim die dritte "Nacht der Ausbildung" statt. Die Veranstaltung richtet sich von 15 bis 19 Uhr an Schüler sowie an Personen, die eine Ausbildung suchen.

Veröffentlicht: Freitag, 27.02.2026 12:50

Anzeige

Teilnehmende können bei zwei kostenlosen Busrouten Mülheimer Unternehmen kennenlernen. An den einzelnen Standorten besteht die Möglichkeit, sich direkt über Ausbildungsangebote und Karrierewege zu informieren. Betriebe aus den Bereichen Handel, Handwerk, Verwaltung und Gesundheit stellen verschiedene Berufe vor. Zu den teilnehmenden Unternehmen zählen beispielsweise die Stadt Mülheim, die Polizei, Handwerksbetriebe, Pflegedienste, Physiotherapeuten und Speditionen. Für die Teilnahme ist eine kostenlose Online-Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen findet ihr hier.

Anzeige
Anzeige
Anzeige