Anmeldung noch möglich: Nacht der Ausbildung heute

Teilnehmende können bei zwei kostenlosen Busrouten Mülheimer Unternehmen kennenlernen. An den einzelnen Standorten besteht die Möglichkeit, sich direkt über Ausbildungsangebote und Karrierewege zu informieren. Betriebe aus den Bereichen Handel, Handwerk, Verwaltung und Gesundheit stellen verschiedene Berufe vor. Zu den teilnehmenden Unternehmen zählen beispielsweise die Stadt Mülheim, die Polizei, Handwerksbetriebe, Pflegedienste, Physiotherapeuten und Speditionen. Für die Teilnahme ist eine kostenlose Online-Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen findet ihr hier.