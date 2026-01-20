Anmeldestart für Firmenlauf
Ab morgen (21.1.) starten die Anmeldungen für den diesjährigen Mülheimer Firmenlauf. Der Lauf findet in diesen Jahr am 17.September statt und mit einem neuen Konzept. Erstmals können Teilnehmer zwischen Laufen und Wandern wählen. Das haben die Organisatoren angekündigt.
Veröffentlicht: Dienstag, 20.01.2026 05:51
Anmelden könnt ihr euch ab morgen (21.1.) Die traditionelle 5,6 Kilometer lange Laufstrecke startet an der Hochschule Ruhr West, für Wanderer gibt es eine 7,7 Kilometer lange Route ab Ringlokschuppen. Beide Gruppen kommen am Ringlokschuppen ins Ziel und feiern gemeinsam bei der After-Run-Party. Das neue Konzept soll das Firmenevent inklusiver machen - egal ob sportlich ambitioniert oder entspannt unterwegs.
Für den 10. Mülheimer Firmenlauf anmelden könnt ihr euch ab dem 21.Januar HIER.