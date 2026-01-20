Anmeldestart für Firmenlauf

Anmelden könnt ihr euch ab morgen (21.1.) Die traditionelle 5,6 Kilometer lange Laufstrecke startet an der Hochschule Ruhr West, für Wanderer gibt es eine 7,7 Kilometer lange Route ab Ringlokschuppen. Beide Gruppen kommen am Ringlokschuppen ins Ziel und feiern gemeinsam bei der After-Run-Party. Das neue Konzept soll das Firmenevent inklusiver machen - egal ob sportlich ambitioniert oder entspannt unterwegs.





Für den 10. Mülheimer Firmenlauf anmelden könnt ihr euch ab dem 21.Januar HIER.