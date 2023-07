Angebliche Aktivisten drohen Mülheimer Politikern

Das Schreiben ist gestern Abend (30.07.) verschickt worden. Es liegt unserer Redaktion vor. Darin wird der Rat aufgefordert, per Sondersitzung den Beschluss zur Stilllegung des Kahlenberg-Straßenbahn zurückzunehmen. Die Gruppierung spricht davon, dass die Zerstörung voll Allgemeingut "nicht ungesühnt" bleiben darf. Im Gegenzug würden seitens der Aktivisten Busse und Infrastruktur der Ruhrbahn beschädigt oder im Verkehr behindert, allerdings keine Straßenbahnen. Außerdem werden Drohungen gegen AFD, CDU, Grüne und ihre Familienangehörigen formuliert. Sie würden "zu lebenslanger Überwachung" verurteilt.





Die Stadt stimmt sich auf Nachfrage gerade mit dem Staatsschutz der Polizei ab und kündigt ein Statement an. In einer ersten Reaktion sprechen die MBI ihre Verwunderung aus, dass die Forderung erst eine Woche vor der Stilllegung kommt. Die Gruppe sei bislang in Mülheim unbekannt. Die politische Diskussion sei keine Rechtfertigung für bösartige Drohungen.





Eine Anfrage unsererseits bei Polizei und Staatsschutz ist gestellt.





Dieser Artikel wird laufen ergänzt.