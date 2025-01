Anders und Silbereisen an Spitze der Album-Charts

Baden-Baden (dpa) - Die beiden Schlagersänger Thomas Anders und Florian Silbereisen sind auch mit ihrem zweiten gemeinsamen Album («Nochmal!») sofort an die Spitze der deutschen Album-Charts gesprungen. Schon das vorherige Album («Das Album») hatte Platz eins belegt, wie GfK Entertainment informierte. Auf dem zweiten Platz rangieren Linkin Park mit «From Zero» gefolgt von der südkoreanischen Boygroup Stray Kids mit «Hop».

Die Zusammenarbeit von Anders und TV-Star Silbereisen hatte 2018 mit der gemeinsamen Single «Sie sagte doch, sie liebt mich» begonnen. Auf dem neuen Album befinden sich neben 19 neuen Songs auch 10 Party-Versionen eigener Hits.

Bei den Singles auf dem deutschen Markt ist zu Beginn des neuen Jahres die Weihnachtssaison naturgemäß vorbei: Mariah Cary rutschte mit «All I Want For Christmas Is You» von Rang eins auf die 58. Wham! fiel mit «Last Christmas» vom zweiten Platz auf Rang 52. An der Spitze thronen nun Rosé und Bruno Mars erstmals mit ihrem Duett «APT.». Dahinter konnten sich Gracie Abrams («That's So True») und Nina Chuba («Fata Morgana») platzieren.

Dreimal Shirin David

Gleich mehrfach taucht Shirin David in den ersten Top 100 des neuen Jahres auf: Die Rapperin, die auch bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor auftrat, steht mit dem letztjährigen Sommerhit «Bauch Beine Po» wieder an siebter Stelle der Charts. Zudem ist David zusammen mit Sampagne mit «It Girl» auf Rang 29 und mit ihrem neuen Song «Küss mich doch» auf Platz 37 vertreten.