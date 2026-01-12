Amprion startet Helikopter-Kontrollen der Stromleitungen

© Amprion GmbH
Mit speziellen Infrarotkameras suchen Techniker nach Schäden an den Stromleitungen, die vom Boden aus nicht sichtbar sind, teilt Amprion mit. Die Piloten fliegen nur 30 bis 40 km/h schnell und kommen bis auf wenige Meter an die Masten heran. Betroffen sind fast alle großen Städte in NRW, darunter auch Mülheim. Das Wetter bestimmt, wann genau geflogen wird - deshalb gibt es keinen festen Zeitplan. Gerade im Winter ist es wichtig, dass das Stromnetz fehlerfrei funktioniert. Für die Anwohner bedeutet das: Helikopterlärm über mehrere Wochen, aber dafür eine sicherere Stromversorgung, so der Netzbetreiber.
