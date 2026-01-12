Amprion startet Helikopter-Kontrollen der Stromleitungen

Mit speziellen Infrarotkameras suchen Techniker nach Schäden an den Stromleitungen, die vom Boden aus nicht sichtbar sind, teilt Amprion mit. Die Piloten fliegen nur 30 bis 40 km/h schnell und kommen bis auf wenige Meter an die Masten heran. Betroffen sind fast alle großen Städte in NRW, darunter auch Mülheim. Das Wetter bestimmt, wann genau geflogen wird - deshalb gibt es keinen festen Zeitplan. Gerade im Winter ist es wichtig, dass das Stromnetz fehlerfrei funktioniert. Für die Anwohner bedeutet das: Helikopterlärm über mehrere Wochen, aber dafür eine sicherere Stromversorgung, so der Netzbetreiber.