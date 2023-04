Altmaier gewinnt in Madrid deutsches Duell mit Otte

Madrid (dpa) - Der 24-Jährige aus Kempen setzte sich am Freitag in 1:42 Stunden mit 6:4, 7:5 gegen seinen fünf Jahre älteren Kontrahenten aus Köln durch. Mit einem Überkopfball nutzte Altmaier seinen fünften Matchball und erreichte erstmals in seiner Karriere bei einem Masters-1000-Turnier die Runde der besten 32. Er trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Qualifikant Yannick Hanfmann aus Weinheim und dem Italiener Lorenzo Musetti.

Nachträglich ins Hauptfeld gerückt

Altmaier war bei der Sandplatzveranstaltung eigentlich in der Qualifikation gescheitert. Er profitierte aber von der Absage des gesetzten Spaniers Pablo Carreño Busta, rückte nachträglich ins Hauptfeld und dabei direkt in die zweite Runde. In der Herren-Konkurrenz sind auch noch die deutschen Profis Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff dabei.