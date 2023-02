Althaus: «Nicht ganz einfach mit mir vor Wettkämpfen»

Planica (dpa) - Skispringerin Katharina Althaus hat sich nach ihrer Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft im slowenischen Planica in der Mixed Zone geäußert. Eine Auswahl von Zitaten:

Althaus zu ihren Teamkolleginnen:

«Ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie immer für mich da sind. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach mit mir vor den Wettkämpfen, weil ich schon immer nervös bin. Aber das braucht es auch ein bisschen. Sie sind einfach für mich da gewesen, haben mir die Daumen gedrückt und mir gut zugeschwätzt. Ein Riesendank an das ganze Team.»

Althaus zu ihren Konzentrationsfähigkeiten:

«Sobald ich die Ski anschnalle, bin ich komplett bei mir, weiß genau, was ich zu tun habe. Es hat einfach heute alles zusammengepasst.»

Althaus zur Unterstützung durch ihre Familie:

«Die sind alle daheim, kommen aber zum Großschanzen-Wettbewerb und fiebern mit. Mein Verlobter war bei meiner Familie zu Hause. Zur Großschanze kommt dann ein ganzer Bus aus Schöllang, dem Dorf, wo ich herkomme.»

Althaus zum Unterschied der Medaille zu den Goldmedaillen im Mixed und Team:

«Jede Medaille hat etwas für sich. Im Team zu gewinnen, ist mega geil. Aber alleine ist einfach was anderes, weil, da kann es keiner mehr rausreißen. Wenn der Sprung nicht passt, dann ist man nicht vorne dabei. Beim Team gleicht es sich manchmal ein bisschen aus, wenn noch einer besser springt.»

Althaus zu ihren drei zweiten Platz bei Großereignissen:

«Es war gar nicht so im Kopf, weil ich mir denke: Bevor ich Vierte, Fünfte, Sechste werde, werde ich lieber Zweite. Daher hätte ich mich auch über eine andere Medaille gefreut. Aber so ist es natürlich viel geiler, dass es einfach mal funktioniert hat und das Glück auf meiner Seite war. Ich bin schon oft knapp Zweite geworden - aber heute nicht.»

Althaus zum Unterschied bei der WM zum Springen in Willingen vor mehr als 20 000 Zuschauern:

«Ich muss ehrlich sagen: Ich hätte schon gedacht, dass vielleicht ein bisschen mehr los ist. Aber wir haben ja noch drei Wettkämpfe. Gerade beim Mixed mit den Herren wird die Bude hoffentlich voller sein.»

Althaus zum Gedanken an ihren Karriereweg:

«Ja, ich bin einfach dankbar für jeden, der mit mir den Weg gegangen ist, mir immer geholfen hat, immer für mich da war und immer an mich geglaubt hat. Egal, ob im Team oder drumherum - meine Familie und mein Verlobter. Ich bin zwar schon so lange dabei, aber irgendwie lerne ich Jahr für Jahr noch dazu. Ich lerne es jedes Jahr, noch mehr zu schätzen, was ich drumherum noch habe mit dem Team, meiner Familie und meinen Freunden.»