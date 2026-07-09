Alte Gleise raus: Buslinien 130 und NE4 fahren Umweg

Für Fahrgäste der Linie 130 fallen die Haltestellen Stiftstraße und Max-Planck-Institute ersatzlos weg. Die Haltestellen Wasserstraße und Trooststraße werden auf die Straße Dohne verlegt – zur Florastraße beziehungsweise zur Haltestelle Dohne. Beim NE4 gilt dasselbe für Stiftstraße und Max-Planck-Institute – auch hier kein Ersatz. Zusätzlich wird die Haltestelle Menden Brücke auf den Steig 2 in der Mendener Straße verlegt. Die Umleitung startet ab Donnerstag mit Betriebsbeginn und gilt laut Ruhrbahn für etwa sechs Wochen. Aktuelle Verbindungsinfos gibt es in der Ruhrbahn-App ZÄPP.