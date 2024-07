Alleiniger Rekord: Sprint-Star Cavendish holt 35. Tour-Sieg

Saint-Vulbas (dpa) - Sprintkönig Mark Cavendish hat bei der 111. Tour de France endgültig die Legende Eddy Merckx übertroffen und sich mit dem 35. Etappensieg zum alleinigen Rekordsieger gekrönt. Auf der fünften Etappe rauschte Cavendish zum Sieg und zeigte im Alter von 39 Jahren seine ganze Klasse. «King Cav» besiegte nach den 177,4 Kilometern zwischen Saint-Jean-de-Maurienne und Saint-Vulbas Jasper Philipsen und Alexander Kristoff im Massensprint. Die Deutschen Phil Bauhaus und Pascal Ackermann gingen leer aus.

Wie erwartet änderte sich an der Spitze der Gesamtwertung nichts. Nach seiner Klettershow am Vortag liegt der im Gelben Trikot fahrende Tadej Pogacar weiter mit 45 Sekunden vor dem Belgier Remco Evenepoel und mit 50 Sekunden vor Titelverteidiger Jonas Vingegaard.

Am Donnerstag sind die Sprinter schon wieder am Zug. Auf der sechsten Etappe legen die Profis 163,5 Kilometer von Macon nach Dijon zurück. Die leichte Flachetappe bietet wenige große Hürden. Am Ende dürfte es auf den finalen 800 Meter vor dem Ziel einen Massensprint geben.