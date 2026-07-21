Alkoholverbot kommt bald auch an Mülheimer Bahnhöfen

Das Verbot wird zwischen dem 1. September und dem 15. Oktober eingeführt. Wer dagegen verstößt, bekommt zunächst einen Platzverweis — im Wiederholungsfall ein Hausverbot. Bahnhofsgastronomie ist ausgenommen, Alkohol im Gepäck ebenfalls. An 30 Bahnhöfen gilt das Verbot bereits heute — darunter Köln, Essen und Hamburg. Die Erfahrungen dort zeigten laut Bahn: weniger Gewalt, weniger Müll. Auslöser für die bundesweite Ausweitung war ein gewalttätiger Angriff am vergangenen Freitag, der nach Angaben der Bahn in Zusammenhang mit Alkohol stand.