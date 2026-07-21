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Alkoholverbot kommt bald auch an Mülheimer Bahnhöfen
© Radio Mülheim
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Alkoholverbot kommt bald auch an Mülheimer Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn verbietet ab sofort schrittweise das Trinken von Alkohol an allen 5.400 Bahnhöfen in Deutschland. Auch die drei Mülheimer Bahnhöfe sind betroffen.

Veröffentlicht: Dienstag, 21.07.2026 09:01

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Das Verbot wird zwischen dem 1. September und dem 15. Oktober eingeführt. Wer dagegen verstößt, bekommt zunächst einen Platzverweis — im Wiederholungsfall ein Hausverbot. Bahnhofsgastronomie ist ausgenommen, Alkohol im Gepäck ebenfalls. An 30 Bahnhöfen gilt das Verbot bereits heute — darunter Köln, Essen und Hamburg. Die Erfahrungen dort zeigten laut Bahn: weniger Gewalt, weniger Müll. Auslöser für die bundesweite Ausweitung war ein gewalttätiger Angriff am vergangenen Freitag, der nach Angaben der Bahn in Zusammenhang mit Alkohol stand.

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