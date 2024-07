Alexander Zverev erreicht Halbfinale in Hamburg

Hamburg (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev hat das Halbfinale bei seinem Heimatturnier am Hamburger Rothenbaum erreicht. Der Olympiasieger und Titelverteidiger gewann am Freitag in der Runde der letzten Acht gegen den Chinesen Zhang Zhizhen mit 6:4, 6:3. Der 27-Jährige spielt am Samstag gegen Pedro Martinez um den erneuten Einzug in das Endspiel des ATP500-Turniers. Der Spanier hatte zuvor den an Nummer vier gesetzten Argentinier Francesco Cerundolo mit 1:6, 6:1, 6:4 besiegt.

Zverev zeigte gegen den Chinesen, gegen den er erstmals spielte, seine bislang beste Leistung in dieser Woche. Von Beginn an agierte er souverän. Das verletzte linke Knie schien ihm weniger Probleme zu bereiten. Der Weltranglisten-Vierte konnte sich erneut auf seinen Aufschlag verlassen. Das entscheidende Break für den Gewinn des ersten Satzes gelang ihm zum 3:2.



Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs nahm Zverev seinem Gegner erneut den Aufschlag ab. Nach 1:06 Stunden verwandelte er vor 9.000 begeisterten Zuschauern den ersten Matchball.

Mitfavorit Holger Rune gibt auf

Das zweite Halbfinale bestreiten der Argentinier Sebastián Báez und Arthur Fils. Der Franzose profitierte beim Einzug in die Vorschlussrunde von der verletzungsbedingten Aufgabe des an Nummer zwei gesetzten Holger Rune.



Beim Stand von 4:6, 1:4 ging es für den Dänen nicht mehr weiter. Rune hatte schon am Tag zuvor über Knieprobleme geklagt. Der an Nummer drei gesetzte Sandplatz-Spezialist Báez besiegte in seinem Viertelkfinale den Italiener Luciano Darderi setzte sich mit 2:6, 6:4, 6:4 durch.