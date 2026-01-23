Anzeige
Aldi Süd streicht Hunderte Stellen in Mülheim
© www.blossey.eu / FUNKE Foto Services
Der Discounter Aldi Süd baut in seiner Deutschlandzentrale in Mülheim mehrere hundert Arbeitsplätze ab. Bis zu 500 Stellen in Buchhaltung, Personal und Einkauf sollen betroffen sein.


Veröffentlicht: Freitag, 23.01.2026 09:44

Der Prozess hat bereits im vergangenen Jahr begonnen, heißt es vom Unternehmen. Aldi Süd nennt keine konkreten Gründe für die Stellenstreichungen. Der Konzern verweist auf "schlanke Strukturen und Prozesse". In der Mülheimer Zentrale arbeiten 2.000 Menschen. Bundesweit beschäftigt Aldi Süd 50.000 Mitarbeiter und betreibt rund 2.000 Filialen. Das Unternehmen gehört zu den größten Lebensmittelhändlern in Deutschland.

