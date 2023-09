Alcaraz erreicht zum dritten Mal Viertelfinale bei US Open

New York (dpa) - Titelverteidiger Carlos Alcaraz zeigt bei den US Open weiter kaum eine Schwäche und hat zum dritten Mal in Serie das Viertelfinale erreicht.

Der 20 Jahre alte Spanier setzte sich in 1:57 Stunden ohne größere Mühe mit 6:3, 6:3, 6:4 gegen die italienische Überraschung Matteo Arnaldi durch. Der 22-Jährige stand in New York bei seiner dritten Grand-Slam-Teilnahme überhaupt erstmals im Achtelfinale.

Alcaraz könnte in der Runde der besten Acht auf Alexander Zverev treffen. Der Tennis-Olympiasieger spielt am Abend (Ortszeit) im Achtelfinale gegen den Italiener Jannik Sinner. Zum vierten Mal in seiner Karriere erreichte der Russe Andrej Rubljow das Viertelfinale bei den US Open. Der 25-Jährige bezwang den Briten Jack Draper 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 und will erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier das Halbfinale erreichen.

Alcaraz von Beginn an souverän

Alcaraz war mit seinem Auftritt zufrieden. «Die Intensität war vom ersten bis zum letzten Punkt hoch. Ich habe ein sehr solides Match gespielt», sagte er. Der topgesetzte Spanier trat gegen den Weltranglisten-61. von Beginn an souverän auf und kassierte bei geschlossenem Dach im Arthur Ashe Stadium nur in der Anfangsphase des dritten Satzes ein Break.

Dabei trug der zweimalige Grand-Slam-Titelgewinner am linken Oberschenkel einen Tapeverband, bewegte sich aber ohne sichtbare Probleme. Er hatte dieses Jahr mehrfach mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Alcaraz war 2021 bei seinem Debüt beim Grand-Slam-Turnier in New York im Viertelfinale ausgeschieden und hatte im vergangenen Jahr triumphiert.