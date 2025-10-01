Navigation

Aktivisten: Israel beginnt mit Stopp der Gaza-Flottille

Veröffentlicht: Mittwoch, 01.10.2025 20:47

Propalästinensische Aktivisten der Global Sumud Flotilla berichten von Manövern der israelischen Kriegsmarine, um die Boote vom Erreichen des Gazastreifens abzuhalten.

Nahostkonflikt - Gaza-Hilfsflotte
© Str/AP/dpa

Seeblockade

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Die israelische Kriegsmarine hat nach Darstellung von beteiligten Aktivisten mit Manövern begonnen, um die propalästinensische Gaza-Flottille in internationalen Gewässern zu stoppen. Er sei auf einem von mehr als 40 privaten Booten etwa 70 bis 80 Seemeilen vom Gazastreifen entfernt, sagte ein Aktivist auf der Plattform X. Die israelische Marine habe die Besatzungen einiger Boote aufgefordert, die Motoren abzustellen und auf weitere Anweisungen zu warten. 

Der Aktivist sprach von zehn bis zwölf israelischen Schiffen. Die Gruppe von Motor- und Segelbooten war Ende August in Barcelona gestartet. Die Aktivisten wollen nach eigenen Angaben Hilfslieferungen für die Bevölkerung des von Israel und Ägypten seit Jahren abgeriegelten Gazastreifens an Land bringen und gegen Israels militärisches Vorgehen in dem Küstenstreifen protestieren.

© dpa-infocom, dpa:251001-930-112291/1

Weitere Meldungen

Sarkophag über Tschernobyl nach Angriff ohne Strom

Politik Nach einem russischen Angriff herrscht Stromausfall am Tschernobyl-Sarkophag. Was bedeutet das für die Sicherheit der Schutzhülle – und die Menschen in der Region?

Ukraine-Krieg - Tschernobyl

Drohnenwall an der Ostflanke: EU ringt um Aufrüstungskurs

Politik Die EU-Staaten haben sich darauf verständigt, bis 2030 massiv aufzurüsten. Über das Wie bahnt sich nun aber Streit an. Profitiert am Ende Kreml-Chef Wladimir Putin?

Informelles Treffen der EU-Spitze in Kopenhagen

In Russland steht erneut große Raffinerie in Brand

Politik Die Ukraine setzt sich mit Drohnenattacken auf Russlands Ölsektor gegen den Angriffskrieg Moskaus zur Wehr.

Ukraine-Krieg - Russland
skyline