Aktivisten blockieren Werk in Mülheim – Bahnstrecke gesperrt
Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags (29.05.) haben Klimaaktivisten den Zugang zum Rüstungsunternehmen KNDS an der früheren Friedrich-Wilhelms-Hütte in Mülheim blockiert. Nach Angaben der Polizei waren rund 120 Menschen an der Aktion beteiligt.
Veröffentlicht: Freitag, 29.05.2026 12:30
Das Aktionsbündnis „Ende Gelände" sprach von 200 Teilnehmenden und erklärte, die Nachtschicht sei zwar herausgelassen worden – die Frühschicht habe das Werksgelände aber nicht mehr betreten können.
Protestiert wird laut Bündnis gegen CO2-intensive Stahlproduktion; auch ein Pipelinehersteller in Mülheim wurde blockiert. Gegen Mittag begann die Polizei, das Protestcamp vor dem Werkstor zu räumen – einzelne Aktivisten wurden dabei weggetragen. Am Nachmittag führte die Polizei Teilnehmende zum Bahnhof Mülheim-West, damit sie abreisen konnten.
Auf Videos ist zu sehen, dass dabei Personen über Bahngleise liefen – der Zugverkehr im Bereich Mülheim wurde zeitweise eingestellt. Parallel findet in Hamm ein Klimacamp gegen neue Gaskraftwerke statt, an dem sich mehrere hundert Menschen beteiligen.