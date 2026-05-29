Aktivisten blockieren Werk in Mülheim – Bahnstrecke gesperrt

Das Aktionsbündnis „Ende Gelände" sprach von 200 Teilnehmenden und erklärte, die Nachtschicht sei zwar herausgelassen worden – die Frühschicht habe das Werksgelände aber nicht mehr betreten können.





Protestiert wird laut Bündnis gegen CO2-intensive Stahlproduktion; auch ein Pipelinehersteller in Mülheim wurde blockiert. Gegen Mittag begann die Polizei, das Protestcamp vor dem Werkstor zu räumen – einzelne Aktivisten wurden dabei weggetragen. Am Nachmittag führte die Polizei Teilnehmende zum Bahnhof Mülheim-West, damit sie abreisen konnten.





Auf Videos ist zu sehen, dass dabei Personen über Bahngleise liefen – der Zugverkehr im Bereich Mülheim wurde zeitweise eingestellt. Parallel findet in Hamm ein Klimacamp gegen neue Gaskraftwerke statt, an dem sich mehrere hundert Menschen beteiligen.