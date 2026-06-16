Aktionstag in Mülheim: Mülltrennung am Kurt-Schumacher-Platz

Von 9 bis 15 Uhr informiert das Team der MEG-Abfallberatung über typische Trennfehler: Windeln, Staubsaugerbeutel oder Lebensmittelreste haben in der Gelben Tonne nichts verloren – kommen aber trotzdem regelmäßig darin an. An einem Showtruck steht das Maskottchen „TRENN-BÄR" bereit – ein fröhlicher Eisbär im Müllwerker-Outfit, der mit einem Fragenrad Wissen zur Mülltrennung testet. Kinder können spielerisch lernen, welcher Abfall wohin gehört. Außerdem sorgt eine XXL-Verpackung mitten auf dem Platz für Aufmerksamkeit. Alle Fragen zur richtigen Trennung – auch zu lokalen Besonderheiten in Mülheim – beantworten die Beraterinnen und Berater persönlich vor Ort. Der Besuch ist kostenlos.