Aktion Lichtblicke – Wir helfen

Seit 1998 unterstützen wir in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die in Not geraten sind. Mit dabei sind die 45 NRW-Lokalradios, radio NRW, die Caritasverbände der fünf NRW-Bistümer sowie die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Jetzt Spenden.

Alle Infos zur Aktion Lichtblicke e.V. findet ihr HIER

Der 0-Euro Schein von Sarah Connor

Mit dem 0-Euro-Schein "MUTTERSPRACHE" by Sarah Connor (Edition 2021) erweitert die Aktion Lichtblicke ihre Star-Serie um die Edition 2021. Diese 0-Euro-Scheine Scheine sind eine absolute Rarität und ein Must-have für jeden Sammler und Musikliebhaber. Insgesamt gibt es pro Edition nur 5.000 Stück zu kaufen. Das diesjährige Motiv stammt aus Sarah Connors Live-Album "Muttersprache". Die Voice-of-Germany-Jurorin unterstützt seit vielen Jahren die Aktion Lichtblicke und stellt im Sinne der guten Sache in diesem Jahr dieses schöne Bild für den 0-Euro-Schein zur Verfügung. Der besondere Schein sieht nicht nur echt aus, sondern ist es auch. Von der Europäischen Zentralbank genehmigt ist der Schein mit einigen für Banknoten typischen Sicherheitsmerkmalen auf Sicherheitspapier gedruckt. Auch wenige Exemplare der Editionen 2020 "HY BRASIL" von Rea Garvey und 2019 "HERZSCHRITTMACHER" bei Adel Tawil sind noch verfügbar. Egal, für welchen Schein man sich entscheidet: Er ist für Familie und Freunde ein ganz besonderes Geschenk, mit dem man Gutes tut. Denn der Reinerlös fließt direkt an die Aktion Lichtblicke e.V.