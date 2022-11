Aktion Lichtblicke – Weihnachten mit Sarah Connor

"Not so Silent Night" - das verspricht Sarah Connor auf ihrem neuen Weihnachtsalbum und ihr könnt euch bald live davon überzeugen. Megastar Sarah Connor spielt ein exklusives Weihnachtskonzert in stimmungsvoller Kulisse, wir laden euch ein. Gewinnt - nur bei uns - mit etwas Glück die begehrten Tickets und verbringt am 7. Dezember einen festlichen Abend mit uns. Füllt einfach das Formular aus und erzählt uns, warum ihr unbedingt zum Weihnachtskonzert von Sarah Connor möchtet.

Aktion Lichtblicke

Sarah Connor - Ring Out The Bells (Official Video)

Seit 1998 unterstützen wir in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die in Not geraten sind. Mit dabei sind die 45 NRW-Lokalradios, radio NRW, die Caritasverbände der fünf NRW-Bistümer sowie die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Jetzt Spenden.

Alle Infos zur Aktion Lichtblicke e.V. findet ihr HIER.