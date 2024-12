Das große Lichtblicke-Finale am 23. Dezember

Die Aktion Lichtblicke möchte sich in diesem Jahr bei jeder Spenderin und jedem Spender bedanken, dass sie die Aktion Lichtblicke unterstützen. Daher wird es am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, den großen Dankeschön-Tag geben. Und auch wir sagen Danke bei euch, spielen den ganzen Tag über eure Lieblingshits. Dabei werden viele Spenderinnen und Spender unter euch namentlich erwähnt, wenn sie sich einen bestimmten Song gewünscht haben. Am Ende geben wir die Spendensumme bekannt, die über die vergangenen Tage und Wochen eingesammelt wurden. Es ist schon weit über eine Million Euro eingesammelt worden. Ihr wollt noch etwas Gutes tun und spenden? Das könnt ihr hier direkt tun.

Unsere Überraschung zu Weihnachten - 3 Konzerte für euch im Programm

Wir haben an dieser Stelle noch eine ganz besondere Überraschung für euch. Zwischen den Jahren bekommt ihr bei uns im Programm exklusiv die Möglichkeit, euch drei besondere Konzerte aus diesem Jahr anzuhören. An folgenden Tagen laufen - immer um 18 Uhr - folgende Konzerte bei uns:

25.12 - Sarah Connor Weihnachtskonzert

27.12 - Imagine Dragons Geheimkonzert

30.12 - Rea Garvey Geheimkonzert

Es lohnt sich also, einzuschalten.

Der 0-Euro-Schein von Nico Santos

Wie in jedem Jahr haben wir den 0-Euro-Schein für euch im Angebot, den ihr mittlerweile erwerben könnt. Diesmal kommt der Schein aus der Feder von Nico Santos.. Der exklusive, hochwertige und streng limitierte 0-Euro-Schein der Aktion Lichtblicke - in diesem Jahr von Nico Santos. Hier könnt ihr ihn kaufen.

Das war Lichtblicke on Tour mit Michael Schulte, KAMRAD und weiteren Top-Acts

Lichtblicke on Tour - das ist die Liveevent-Reihe, die mit vielen nationalen und internationalen Stars seit vielen Jahren in der Adventszeit für musikalische Stimmung sorgt. Nach einer Pause waren wir wieder für euch am Start. Unter dem Motto "Umsonst und Draußen" standen insgesamt fünf Tour-Termine an verschiedenen Locations in NRW auf dem Plan und ihr habt jedes einzelne Konzert zu einem besonderen gemacht. Und für jede Spende, die wir vor Ort für Aktion Lichtblicke einsammeln konnten, sagen wir DANKE!

Hier waren wir mit Lichtblicke on Tour:

Lichtblicke on Tour mit diesen Stars

So war es bei Michael Schulte und Isaak in Minden

Michael Schulte und Isaak haben Minden für die Aktion Lichtblicke gerockt. Zwischen Fachwerkhäusern, der alten Martini-Kirche und dem Weihnachtsmarkt haben die beiden ein wunderschönes Konzert gespielt.

Lichtblicke on Tour in Minden

Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek Sarah Jonek

So war es bei KAMRAD in Krefeld

Zusammen mit der Aktion Lichtblicke waren wir am 11.12. auf der Pferderennbahn in Krefeld. Statt Pferden gab es mit KAMRAD musikalische Höchstleistungen. Zusammen mit den vielen Besuchern gab es trotz kalten Wetters einen herrlichen Abend. Hier gibt es die schönsten Bilder.

KAMRAD bei Lichtblicke on Tour

RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski RADIO NRW | Stephan Gajewski

So war es bei Zoe Wees in Zülpich

Wir waren mit Aktion Lichtblicke am 9. Dezember in Zülpich, mit Zoe Wees als Main-Act und Newcomer Marc Atlas. Sie sorgten für eine wundervolle Weihnachtsatmosphäre. Wir haben für euch an dieser Stelle die besten Bilder des Abends bereitgestellt.

Zoe Wees bei Lichtblicke on Tour

RADIO NRW | Thorben.Stange RADIO NRW | Thorben.Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben.Stange RADIO NRW | Thorben.Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange RADIO NRW | Thorben Stange

Die Macher & die Fälle

Alles rund um Menschen, die helfen und denen geholfen wird.

Über die Aktion Lichtblicke

Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen unter uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten. Und gerade den Kleinsten will die Aktion Lichtblicke Aufmerksamkeit, Solidarität und Mittel spenden. Kinder sind unsere Zukunft und haben die solidarische Hilfe aller verdient.