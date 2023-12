Aktion Lichtblicke: Das passiert am großen Lichtblicke-Spendentag

Einmal im Jahr dreht sich bei uns im Programm alles um die gute Sache - und zwar am großen Lichtblicke-Spendentag. Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, ist es wieder soweit. Den ganzen Tag rufen wir zu Spenden für unsere Aktion Lichtblicke auf, damit wir auch weiterhin möglichst viele in Not geratene Kinder und Jugendliche und ihre Familien in NRW unterstützen können. Dabei berichten wir über Familien, denen die Aktion Lichtblicke schon geholfen hat, und über euch - Die Macher -, die sich immer wieder tolle Aktionen einfallen lassen, um Spenden zu sammeln.

Wir lassen euch zu Wort kommen

Auch die Gewinner unserer Jubiläumsaktion "Das große Danke!" werden wir am Großen Lichtblicke-Spendentag bekannt geben. Darüber hinaus werfen wir einen Blick zurück auf unsere diesjährige Lichtblicke-Auktion, bei der wir 51.500 Euro erlösen konnten. Auch die 0-Euro-Scheine von Atze Schröder und Herbert Grönemeyer sind noch im Lichtblicke-Shop erhältlich und können weiterhin erworben werden. Der Erlös kommt direkt der Aktion Lichtblicke zugute.

Immer wieder werden neue Spenden getätigt und daher aktualisiert sich die untenstehende Spendensumme immer wieder aufs Neue.

Wer selbst eine Spende tätigen möchte, gelangt hier zum Spendenformular. Macht bitte mit! Jede kleine und große Spende ist herzlich Willkommen und hilft, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Zeiten einen kleinen Lichtblick zu schenken. Wir sagen vielen Dank für eure großartige Unterstützung!

Über die Aktion Lichtblicke

Seit 25 Jahren unterstützen wir zusammen mit unserer Aktion Lichtblicke bedürftige Kinder und Familien aus NRW. Wer hätte mit Start Ende der 90er Jahre gedacht, dass unsere Aktion Lichtblicke so erfolgreich sein würde? In 25 Jahren sind NRW-weit über 86 Millionen an Spendengeldern eingegangen. Damit konnten wir über 250.000 Kindern und ihren Familien wieder ein Lachen schenken.

Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen unter uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten. Und gerade den Kleinsten wollen wir Aufmerksamkeit, Solidarität und Mittel spenden. Kinder sind unsere Zukunft und haben die solidarische Hilfe aller verdient. Wir nehmen mit unserer Arbeit unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr, wollen Lobby und Stimme sein und Hilfebedürftigen in Nordrhein-Westfalen tatkräftig helfen. Unbürokratisch, schnell und effektiv.