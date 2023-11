Lichtblicke-Weihnachtsshow: Topacts aus Musik und Comedy

Die "Die Lichtblicke-Weihnachtsshow" der Aktion Lichtblicke - zum Anlass des 25-jährigen Jubiläums - findet am 16. Dezember in der Turbinenhalle Oberhausen statt.

Es wird ein außergewöhnlicher Event-Abend mit einer Mischung aus Musik und Comedy. Die musikalischen Highlights kommen von Headliner Nico Santos, der deutschen Sängerin Leony und Singer-Songwriter Kelvin Jones, der in Deutschland lebt und arbeitet. Für die "komischen" Momente werden Comedian Markus Krebs und Jürgen Bangert - alias Elvis Eifel - sorgen.

Acts beim Lichtblicke-Jubiläumskonzert

Nico Santos radio NRW/Stephan Gajewski Leony Kelvin Jones RADIO NRW | Thorben Stange Markus Krebs Elvis Eifel

Wie könnt ihr dabei sein?

Karten für das Jubiläumskonzert der Aktion Lichtblicke am 16. Dezember gibt es nirgendwo zu kaufen. Die limitierte Anzahl an Tickets könnt ihr nur bei uns gewinnen. Schickt uns dafür einfach eine Sprachnachricht bei WhatsApp an die 0800 7070 321 und erzählt uns, wer in diesem Jahr euer ganz persönlicher "Lichtblick" war. Sei es der Freund, der in einer schweren Situation an eurer Seite war. Die Lieblingskollegin auf der Arbeit oder der Fußballkollege im Verein. Erzählt uns eure Geschichte und ihr landet mit im Lostopf!