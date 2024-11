Aktion Lichtblicke: Alles zu 0-Euro-Scheinen, Auktionen und Lichtblicke On Tour

Lichtblicke on Tour mit Zoe Wees, KAMRAD und weiteren Top-Acts

Freut euch auf folgende Künstlerinnen und Künstler in unserer Lichtblicke-on-Tour-Woche.

Die Macher & die Fälle

Alles rund um Menschen, die helfen und denen geholfen wird.

Der 0-Euro-Schein von Nico Santos

Exklusiv, hochwertig und streng limitiert - das sind die 0-Euro-Scheine der Aktion Lichtblicke, in diesem Jahr von Nico Santos.

Die Lichtblicke Auktionen

Auch in diesem Jahr haben wir wieder bei den Stars gesammelt und versteigern exklusive Gegenstände.

Das große Lichtblicke-Finale am 23. Dezember

Die Aktion Lichtblicke möchte sich in diesem Jahr bei jeder Spenderin und jedem Spender bedanken, dass sie die Aktion Lichtblicke unterstützen. Daher wir es am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, das große Lichtblicke-Finale geben. Wir spielen den gesamten Tag über die Wunschhits von euch.

Über die Aktion Lichtblicke

Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen unter uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten. Und gerade den Kleinsten will die Aktion Lichtblicke Aufmerksamkeit, Solidarität und Mittel spenden. Kinder sind unsere Zukunft und haben die solidarische Hilfe aller verdient.