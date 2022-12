Unser großer Aktion Lichtblicke Tag

Der große Lichtblicke-Tag am 23. Dezember kurz vor Heiligabend ist mal wieder ein voller Erfolg gewesen.

Seit Beginn der aktuellen Spendensaison 2022/2023, die am 1. Oktober 2022 gestartet ist, sind bisher rund 2,4 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen (Stand 23. Dezember). Allein am Großen Lichtblicke-Spendentag konnte sich die NRW-Spendenaktion über die großartige Summe von 900.000 Euro freuen. Auch in diesem Jahr haben wieder viele Promis die Aktion Lichtblicke unterstützt. So auch beispielsweise Sarah Connor, die am 7. Dezember live ein Lichtblicke-Weihnachtskonzert exklusiv für die NRW-Lokalradio-Hörer gegeben hat.

© radio NRW/Torben Stange © radio NRW/Torben Stange

Über die Aktion Lichtblicke

Seit 1998 unterstützen wir in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die in Not geraten sind. Mit dabei sind die 45 NRW-Lokalradios, radio NRW, die Caritasverbände der fünf NRW-Bistümer sowie die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Jetzt Spenden.

Alle Infos zur Aktion Lichtblicke e.V. findet ihr HIER.