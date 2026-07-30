AK Breitscheid: Sperrung der Kölner Straße voraus

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Baumschulenweg und Alter Kölner Straße, wo Straßen.NRW umfangreiche Bauarbeiten durchführt. Umleitungen werden großräumig ausgeschildert. Auch die Ruhrbahn reagiert: Die Buslinie 131 endet aus Mülheim kommend vorzeitig an der Haltestelle Stooter Straße und kehrt von dort wieder in Richtung Mülheim um. Die Linie 753 fährt zwischen den Haltestellen Friedrich-Freye-Straße und Langenkamp einen anderen Weg. Beide Umleitungen gelten ab Montag bis zum 29. August.