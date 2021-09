«Ära geht zu Ende» - Merkel verabschiedet sich in Stralsund

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstag für einen Überraschungsbesuch nach Stralsund gekommen und hat sich in ihrem Wahlkreis verabschiedet. Dabei erinnerte sie sich auch an Startschwierigkeiten.

© Stefan Sauer (dpa)