Änderungen beim Parken am RRZ

Das Einkaufszentrum wird gerade für rund 180 Millionen Euro modernisiert. Dazu laufen große Bauarbeiten im westlichen Bereich. Der Parkplatz P5 wird komplett gesperrt und der Eingang West bei McFIT ist vorübergehend nicht erreichbar. Auch die Zugänge E2, E1 sowie die Galeria-Eingänge auf der Westseite sind während der Bauphase geschlossen. Parken könnt ihr aber weiterhin auf den anderen Flächen - zum Beispiel auf dem Parkdeck P2 auf dem Dach. Dort gibt es Aufzüge, mit denen ihr in die Ladenstraßen kommt.

Die Arbeiten am Westflügel sollen bis Juli 2026 dauern. Das Center wird dabei komplett modernisiert und bekommt viele neue Läden, unter anderem Kaufland und Müller. Alle Änderungen sind vor Ort ausgeschildert. Mehr Infos findet ihr hier.