+++ ACHTUNG +++ Trickbetrüger erbeuten am Wochenende Bargeld und Schmuck im Wert von insgesamt über 130.000 Euro +++

Essen (ots) - 45117 E-Stadtgebiete: Es ist unfassbar. Wieder einmal machen Trickbetrüger mit den fiesesten und perversesten Maschen große Beute. Ahnungslose und gutgläubige Senioren und Seniorinnen versetzt man in große Angst und nutzt dieses, um sie schamlos (finanziell) auszunehmen! Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder, liebe Enkel: Bitte klärt eure Liebsten über die betrügerischen Delikte auf!!! Nur durch immer wiederholende und aktive Prävention haben wir die Chance den Tätern das Handwerk zu legen. Über einige Fälle haben wir bereits am Wochenende berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4770579 ). Nun haben wir weitere Straftaten mit aufgenommen, ebenso wie ergänzende Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen von den bereits berichteten Fällen. Außerdem erklärt die Polizei die neuen Maschen, mit denen Senioren und Seniorinnen momentan am meisten betrogen werden. Allein dieses Wochenende verzeichnete die Polizei eine große Anzahl von vollendeten Straftaten. Einige werden (teilweise wiederholt) im Folgenden zusammengefasst. Die Polizei hofft dringend auf Zeugenhinweise: Am Freitagnachmittag (20. November) schlugen sogenannte "Wasserwerker" im Südostviertel an der Friedrich-List-Straße zu. Gegen 15 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür und gab an, dass Wasser der Seniorin in der Wohnung abstellen zu müssen. Während er sich im Badezimmer aufhielt, rief er einen weiteren Mann hinzu. Die gutmütige Frau behielt nur einen der Männer im Blick. Nachdem beide die Wohnung verließen, bemerkte sie das Fehlen ihres Bargeldes. Beschrieben werden die Männer wie folgt: 1. Täter: zirka 180 cm groß, schlank, komplett schwarz bekleidet 2. Täter: dickliche Statur, Bart Auf der Weserstraße in Essen-Bergerhausen versetzten Trickbetrüger eine Seniorin am Freitag (20. November) in der Zeit zwischen 13:30 und 16:00 Uhr in Angst und Schrecken. Ihre Schwiegertochter sei für einen Unfall verantwortlich, bei denen Unfallbeteiligte verstorben seien. Die Schwiegertochter sei festgenommen worden und es bestehe nur die Möglichkeit diese durch eine Kaution von 65.000 Euro aus dem Gefängnis zu holen. Nach langen und intensiven Telefonaten wollte die Seniorin alles nur Mögliche tun, um ihre Verwandte zu helfen. Eine junge Frau nahm die hohe Bargeldsumme und viele wertige Schmuckstücke an der Wohnungstür entgegen. Flüchtete anschließend mit einem weißen Kleinwagen mit Oberhausener Kennzeichen in Richtung Essener Innenstadt. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 1. Täter: zirka 25 Jahre alt, zirka 170-175cm groß, westeuropäisches Aussehen, beigefarbene Oberbekleidung, grüne Hose Zwei angebliche Handwerker gelangten am Freitag (20. November) in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 17:00 Uhr in die Wohnung einer Seniorin in Frohnhausen an der Pollerbergstraße. Offiziell seien sie da um Wasserleitungen zu überprüfen. In Wahrheit durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten und entwendeten einen kleinen Tresor samt Bargeld und Schmuckstücke ihres verstorbenen Mannes. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: zirka 180cm groß, dunkle/kurze Haare, blaue Steppjacke, sprach akzentfreies Deutsch, westeuropäisches Aussehen 2. Zirka 170cm groß, krauses/dunkles Haar, sprach akzentfreies Deutsch, westeuropäisches Aussehen Zwischen 11:00 und 12:00 Uhr am Freitag (20. November) erhielt die Bewohnerin Besuch von einem Mann und einer Frau an ihrer Wohnung an der Hirsestraße in Essen-Bochold. Sie gaben an, von einer Wohnungsbaugesellschaft zu kommen und müssen sich die Aufteilung der Wohnung anzuschauen. Die Seniorin willigte ein. Nachdem beide die Wohnung verlassen hatten, fiel der gutgläubigen Bewohnerin sofort die geöffneten Schubladen und Schränke in diversen Räumen auf. Eine Schmuckschatulle mit Goldschmuck wurde entwendet. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: weiblich, zira 40-50 Jahre alt, zirka 160 cm groß, schlanke Figur, braune/kinnlange Haare, westeuropäisches Aussehen, sprach akzentfreies Deutsch, trug eine lange Jacke in weinrot 2. Täter: männlich, zirka 45-50 Jahre alt, zirka 170 cm groß, schlanke Figur, graublonde Haare, Halbglatze, war dunkel gekleidet und trug eine "Nickelbrille"