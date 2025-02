Achtelfinale dahoam - Wieder Bayern-Schreck Alonso

Nyon (dpa) - Auf dem Weg ins Finale dahoam steht der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen vor einem Gipfeltreffen mit riesiger Fallhöhe - und Xabi Alonso kann seinen Ruf als München-Schreck zementieren. Nach dem K.o. im DFB-Pokal muss der deutsche Rekordmeister ein besonders schmerzhaftes Ende aller Titelträume in der Champions League fürchten. Der Bundesliga-Tabellenführer gegen den deutschen Meister mit dem gegen Bayern noch ungeschlagenen Alonso: Das Königsklassen-Achtelfinale wird auch zur brisanten Standortbestimmung im deutschen Fußball.

Eberl: Die besten deutschen Mannschaften

99 Tage vor dem Endspiel am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena schaute Bayern-Legende Giovane Elber regungslos, als ausgerechnet er bei der Achtelfinal-Auslosung das deutsche Duell zog. Der Bundesliga-Tabellenführer trägt zuerst am 5. März (21.00 Uhr) das Heimspiel aus, die Entscheidung um den Viertelfinal-Einzug fällt sechs Tage später (21.00 Uhr) in Leverkusen. Dass Borussia Dortmund es mit OSC Lille zu tun bekommt, ging angesichts des deutschen Dauerbrenners ziemlich unter. Der BVB spielt am 4. März (21.00 Uhr) zunächst daheim und am 12. März (18.45 Uhr) in Frankreich.

«Mit dem FC Bayern und Bayer Leverkusen treffen die beiden derzeit besten deutschen Mannschaften aufeinander», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl, der an «spannende Duelle» erinnerte. «Wie schwer diese Aufgabe wird, haben wir dabei gesehen.»

«München oder Madrid, Hauptsache Italien»

Leverkusens Sportchef Simon Rolfes quittierte die Auslosung mit einem verschmitztem Lächeln. «Andy Möller hätte wahrscheinlich gesagt: München oder Madrid, Hauptsache Italien», sagte der Bayer-Manager in Anlehnung an die gerne benutzte und mit Möller in Verbindung gebrachte Fußball-Weisheit «Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien».

«Sicher eine Mannschaft, die wir gut kennen», sagte Rolfes. «Die kennen uns aber auch gut. Das ist ein Achtelfinale auf hohem Niveau.» Real Madrid um Superstar Kylian Mbappé wäre die andere Variante für die Werkself gewesen.

Nicht jeder Fan-Wunsch geht nicht in Erfüllung

Eine Woche nach dem fast perfekten Werkself-Auftritt, als dem Ensemble um Florian Wirtz nach einer dominanten Vorstellung gegen Jamal Musialas Bayern beim 0:0 nur ein Tor zur Krönung fehlte, löste das Los Leverkusen an der Säbener Straße keine Jubelstürme aus.

«Ein weiteres Kapitel in dieser intensiven Saison: FC Bayern gegen Leverkusen – nun schon zum vierten und fünften Mal. Natürlich hätten sich viele Fans und auch ich eher ein internationales Duell in der Champions League gewünscht, aber für unsere Aufgabe macht das keinen Unterschied», sagte Vorstandschef Jan Christian Dreesen.

Bayern-Star Thomas Müller witzelte schon - wenngleich mit bierernster Miene. «Leverkusen ist ja ganz klar der Favorit», sagte der 35-Jährige, «und wir als absolut krasser Außenseiter wollen uns natürlich da beweisen, liebe Experten.»

Losfee Elber nicht ganz zufrieden, Matthäus pragmatisch

Der einstige Publikumsliebling Elber selbst hätte es aus deutscher Sicht «schöner» gefunden, wenn Atlético Madrid der nächste Gegner gewesen wäre. Lothar Matthäus findet die Paarung «schade». «Einen Vorteil hat es, eine deutsche Mannschaft geht sicher ins Viertelfinale», sagte der Rekordnationalspieler bei Sky.

Neben dem nachhallenden torlosen Spitzenspiel, mit dem die Münchner ihren Acht-Punkte-Vorsprung in der Tabelle festigten, hatte es in dieser Saison ein 1:1 in der Liga und ein 0:1 im Pokal gegeben. Alonso ist in allen seinen sechs Spielen gegen Ex-Club FC Bayern ungeschlagen. «Wir wissen auch, dass es einige Zeit her ist, dass wir sie das letzte Mal geschlagen haben. Aber ich bin optimistisch, dass es uns nun gelingen wird», sagte Verteidiger Alphonso Davies, der die Bayern in den Playoffs gegen Celtic Glasgow gerettet hatte.

Lang, lang ist's her

Es ist das erste deutsche Königsklassen-Duell für die Münchner seit dem legendären Endspiel 2013 im Londoner Wembley-Stadion, als der BVB mit 2:1 bezwungen worden war. Diesmal könnte Dortmund Ende April im Halbfinale der Gegner sein. Dazu müssten Bayern oder Bayer in einem möglichen Viertelfinale Inter Mailand oder Feyenoord Rotterdam bezwingen. Dortmund bekäme es auf dem Weg dahin im Viertelfinale am 8./9. und 15./16. April mit Benfica Lissabon oder Hansi Flicks FC Barcelona zu tun.

«Auch wenn wir das Hinspiel zu Hause bestreiten, ist es unser Anspruch und klares Ziel, diese herausfordernde Hürde zu nehmen und uns für das Viertelfinale zu qualifizieren», sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. In einer Form wie zuletzt in der Bundesliga wird ein Weiterkommen ohnehin schwer. «In der Champions League haben sie einige Hochkaräter besiegt. Das wird ein hartes Stück Arbeit», sagte Trainer Niko Kovac, der Lille aus seiner Zeit als Coach in Monaco kennt.

Mit Elbers Qualitäten als Losfee waren mutmaßlich auch Real und Atlético Madrid nicht zufrieden. Statt Deutschland-Reisen nach Leverkusen und München gibt's das heißblütige Stadtduell. Königsklassen-Vorrundensieger FC Liverpool bekommt es im Achtelfinale mit Paris Saint-Germain zu tun.