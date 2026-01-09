Absagen, Tickets, Kleidung: Bundesliga im Wetter-Stress

Berlin (dpa) - Das Sturmtief Elli hält auch den Profifußball in Atem. Der extremen Wetterlage mit teils heftigen Schneefällen, Winden und Glatteis sind die für Samstagnachmittag geplanten Bundesligaspiele FC St. Pauli gegen RB Leipzig und Werder Bremen gegen TSG 1899 Hoffenheim zum Opfer gefallen. Auch um das Heimspiel von Union Berlin gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird angesichts der Wetterkapriolen gezittert.

Was genau sind die Probleme? Wer entscheidet über eine Spielabsage? Und was sollten die Profis und Zuschauer angesichts des ungemütlichen Wetters beachten? Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wann und wie kommt es zu einer Spielabsage?

Ob der Platz bespielbar oder unbespielbar ist, entscheidet das Schiedsrichter-Gespann vor Ort. Die Entscheidung über eine Bespielbarkeit soll laut DFL-Spielordnung vier Stunden vor Spielbeginn getroffen werden. Danach kann eine Unbespielbarkeit bis spätestens zwei Stunden vor Spielbeginn nur dann ausgesprochen werden, wenn sich die Bedingungen durch Witterungseinflüsse negativ verändert haben. Eine Spielabsage und Neuansetzung wird durch die DFL verkündet. Durch die verpflichtenden Rasenheizungen sind solche Fälle in der Bundesliga aber selten geworden.

Deutlich größer ist das Risiko einer Spielabsage bei bestimmten Bedingungen abseits des Feldes. Sollte durch vereiste und verschneite Wege die Anreise der Zuschauer oder die Umsetzung des Sicherheitskonzepts gefährdet sein, können die örtlichen Behörden in Absprache mit den Clubs, der DFL und den Stadionbetreibern den Daumen senken. Auch gefährliche Glätte auf den Tribünen oder große Schneemengen auf dem Dach bergen ein Absage-Risiko.

Eine festgelegte Temperatur-Untergrenze gibt es nicht. Die europäische Fußball-Union UEFA empfiehlt aber, bei Temperaturen von -15 Grad und kälter nicht zu spielen. Auch hier trifft der Schiedsrichter die Entscheidung.

Ändern die Gästeclubs etwas an ihren Reiseplänen?

Der VfB Stuttgart ging angesichts der Ungewissheit auf Nummer sicher. «Wir haben entschieden, einen Tag vorher zu fliegen, um zu vermeiden, dass aufgrund der Witterung irgendetwas schiefläuft», sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen am Samstag. Die Mainzer, deren Spiel in der Alten Försterei bei Union nicht ganz sicher ist, verzichten dagegen auf eine solche Maßnahme.

Ist es für die Profis gesundheitsgefährdend?

Generell nein. Aber: «Es braucht einen entsprechenden Wärmeschutz», sagte Prof. Dr. Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule Köln der dpa: «Es ist nicht ratsam, mit kurzen Hosen ohne Leggings drunter zu laufen. Das würde den Körper viel zu stark auskühlen, das wäre auch eine Gefahr für die Muskulatur.» Der Sportmediziner empfiehlt den Profis zudem eine Mütze, da viel Wärme über den Kopf abgegeben wird. Bei Spielern, die mit Asthma zu kämpfen haben, könnte die bei Kälte stärkere Reizung der Bronchien zu Problemen führen.

Wichtig sei, so Bloch, dass die Spieler viel trinken, «weil der Körper auch in der Kälte Wasser verliert». Außerdem sei das Infektionsrisiko nach der Belastung groß, dementsprechend sollten die Spieler nach dem Abpfiff möglichst schnell ins Warme und größere Menschenansammlungen meiden.

Was sollten Zuschauer beim Stadionbesuch beachten?

Die Tickets für abgesagte Spiele behalten in der Regel ihre Gültigkeit, so dass die Anhänger beim Nachholtermin ins Stadion können. RB Leipzig und TSG Hoffenheim wiesen in ihren Stellungnahmen zur Absage ihrer Spiele noch mal explizit darauf hin.

Bei Spielen, die stattfinden, ist eine frühe Anreise aufgrund des drohenden Verkehrschaos empfehlenswert. Vereine wie Werder Bremen appellierten auch, nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das Problem: Die Deutsche Bahn kündigte bereits witterungsbedingte Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr an.

Und wenn es die Besucher ins Stadion geschafft haben? «Den Zuschauern würde ich raten, sich dick anzuziehen und nicht unbedingt das kalte Bier zu trinken», sagte Mediziner Bloch. Die heiße Bratwurst sei dagegen ausdrücklich empfohlen: «Man braucht bei den Temperaturen deutlich mehr Energie, weil der Körper im Endeffekt auf Wärmeproduktion umsteigt.» Ob die Clubs angesichts der Minustemperaturen vermehrt warme Getränke anbieten werden, war zunächst nicht bekannt.

Warum können Fans von der Lage auch profitieren?

Für Fans, die an keine Eintrittskarten gekommen sind, tut sich eine Chance auf. Es ist wahrscheinlich, dass mehr Fans als sonst ihre Tickets im Zweitmarkt platzieren, da sie aufgrund der Witterung nicht zum Spiel kommen wollen.

Wann gab es zuletzt witterungsbedingte Spielabsagen?

Im Januar 2024 fiel die Partie in Mainz zwischen dem FSV und Union Berlin wegen Sicherheitsrisiken für die Zuschauer aus. Die starke Eisbildung auf der Tribüne und auf den Anreisewegen hatten zu der Entscheidung geführt. Das erhöhte Sicherheitsrisiko war auch der Grund für die Absage des Spiels der Unioner beim FC Bayern im Dezember 2023. Dort kam allerdings noch hinzu, dass theoretisch Schneelawinen vom Dach hätten rutschen können.