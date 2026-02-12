Absage der INA-Ergebnisfeier morgen

Das Projekt gehört zum Stadtteilmanagement Eppinghofen. Ziel ist es, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit interkulturell zu vermitteln und in die Communities zu bringen. Letztes Jahr wurden mehrsprachige Menschen aus Mülheim zu Nachhaltigkeitstrainern ausgebildet. Sie haben mit ihren Gruppen eigene Projekte umgesetzt, die nachhaltiges Handeln in Eppinghofen greifbar machen sollen. Bei der Feier sollten die Trainer ihre Projekte zeigen und Abschlusszertifikate bekommen. Gefördert wird das Projekt vom Umweltbundesamt und dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz und Naturschutz.