Abnehmspritze: Stellt jetzt eure Fragen an unsere Experten
Wegovy, Ozempic und Co. werden aktuell viel diskutiert. Doch wie funktionieren die Medikamente eigentlich? Welche Chancen bieten sie und welche Risiken gibt es? In unserer Schwerpunkt-Sendung am 18. Juni von 10 bis 12 Uhr beantworten Experten eure Fragen rund um Abnehmspritzen, Ernährung und Gewichtsreduktion.
Veröffentlicht: Sonntag, 14.06.2026 18:51
Wegovy, Ozempic und Co.
Abnehmspritzen gelten für viele Menschen als neue Hoffnung beim Abnehmen. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Fragen: Wie wirken die Medikamente eigentlich? Für wen kommen sie infrage? Und welche Risiken oder Nebenwirkungen können auftreten? Gemeinsam mit Experten wollen wir Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema geben.
Antworten von unseren Experten
Für die Sendung am 18. Juni (10-12 Uhr) haben wir Experten eingeladen, die sich täglich mit den Themen Übergewicht, Ernährung und Gewichtsreduktion beschäftigen. Sie erklären, wie Abnehmspritzen wirken, wo ihre Grenzen liegen und welche Rolle eine langfristige Ernährungsumstellung spielt.
Was möchtet ihr wissen?
Vielleicht fragt ihr euch:
- Wie funktionieren Abnehmspritzen eigentlich?
- Für wen kommen sie infrage?
- Welche Nebenwirkungen können auftreten?
- Was passiert nach dem Absetzen?
- Welche Rolle spielt die Ernährung beim Abnehmen?
- Gibt es Alternativen zur Abnehmspritze?
Hier könnt ihr eure Frage stellen
Ihr habt eine Frage zum Thema Abnehmen, Ernährung, Übergewicht oder Abnehmspritzen? Dann nutzt das Formular auf dieser Seite und schickt sie uns. Wir freuen uns auf eure Nachrichten!