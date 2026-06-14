Abnehmspritze: Stellt jetzt eure Fragen an unsere Experten

Abnehmspritzen gelten für viele Menschen als neue Hoffnung beim Abnehmen. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Fragen: Wie wirken die Medikamente eigentlich? Für wen kommen sie infrage? Und welche Risiken oder Nebenwirkungen können auftreten? Gemeinsam mit Experten wollen wir Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema geben.