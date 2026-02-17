Anzeige
Ab heute zwei neue Baustellen in Mülheim
© Barbara Zabka / FUNKE Foto Services
Ab heute (17.02.) müssen sich Autofahrer und Anwohner in Mülheim auf zwei neue Baustellen einstellen. Betroffen sind die Rudolf-Harbig-Straße und die Baakendorfer Straße.

Veröffentlicht: Dienstag, 17.02.2026 04:37

Die Rudolf-Harbig-Straße wird im Bereich von Hausnummer 14 bis in den Wendekreis erneuert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zehn Wochen. Der betroffene Abschnitt wird, ähnlich wie beim bereits fertiggestellten Bereich, ausgebaut. Dazu werden Entwässerung und Beleuchtung erneuert und die Oberfläche gepflastert. Die Grundstücke an der Straße bleiben grundsätzlich erreichbar. Anwohnende müssen aber damit rechnen, dass sie ihre Zufahrten zumindest zeitweise nicht nutzen können. Gleiches gilt für Parkmöglichkeiten.


Außerdem startet heute die Sanierung der Baakendorfer Straße in Höhe der Hausnummer 46f. Hier werden unter anderem Leitungen erneuert. Für diese Arbeiten wird die Straße im betroffenen Bereich voll gesperrt und somit von beiden Seiten zur Sackgasse. Sie ist befahrbar von der Duisburger Straße bis Hausnummer 46 sowie von der Ruhrorter Straße bis Hausnummer 40a. Die bestehende Einbahnstraßenregelung wird für die Dauer der Arbeiten aufgehoben. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 27. Februar diesen Jahres.

