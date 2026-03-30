Ab heute Baumfällungen an der Tilsiter Straße

Durch regelmäßige Baumkontrollen der Einrichtung Ruhr Grün des Regionalverbands Ruhr wurde klar, dass die Bäume im Waldstück nahe der Hölterschule gefällt werden müssen. Eine Gruppe älterer Eschen stehe nicht mehr sicher und stelle somit eine unmittelbare Gefahr dar, sagt Ruhr Grün. Ursache für die Instabilität sei das sogenannte Eschentriebsterben - eine durch einen Pilz verursachte Krankheit. Diese befällt zunächst die dünnen Zweige in der Baumkrone, kann aber im weiteren Verlauf auch die Wurzeln schädigen. Dadurch verlieren die Bäume ihre Verankerung im Boden. Angesichts der direkten Nähe zur Grundschule sei eine unverzügliche Fällung unumgänglich.

Als Ausgleich und zur Wiederherstellung des Waldstücks werden auf der betroffenen Fläche im Anschluss Eichen gepflanzt. Die Kontrolle der Waldbereiche in Mülheim erfolgt ganzjährig in regelmäßigen Abständen, um die Sicherheit zu gewährleisten.