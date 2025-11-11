A59: Jugendliche werfen mit Gegenständen

Am Freitagabend wurden auf der A59 mehrere Autos getroffen – unter anderem gingen Windschutzscheiben kaputt. Zeugen sahen zwei vermutlich männliche Jugendliche mit schwarzen Hoodies und hochgezogenen Kapuzen auf der Brücke. Am Samstagabend gab es auf der A59 nochmal einen ähnlichen Vorfall, diesmal ohne Schäden. Auf der Fahrbahn fanden die Beamten kleinere Steine und Trümmerteile. Ob sie mit der Tat zusammenhängen, wird noch ermittelt. Die Polizei Duisburg bittet Zeugen, sich unter 0203 / 2800 zu melden.