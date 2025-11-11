Navigation

A59: Jugendliche werfen mit Gegenständen

Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 11:30

In Duisburg haben Jugendliche am Wochenende (7.-9.11.) Gegenstände von einer Brücke auf die A59 geworfen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

© studio v-zwoelf - stock.adobe.com

Am Freitagabend wurden auf der A59 mehrere Autos getroffen – unter anderem gingen Windschutzscheiben kaputt. Zeugen sahen zwei vermutlich männliche Jugendliche mit schwarzen Hoodies und hochgezogenen Kapuzen auf der Brücke. Am Samstagabend gab es auf der A59 nochmal einen ähnlichen Vorfall, diesmal ohne Schäden. Auf der Fahrbahn fanden die Beamten kleinere Steine und Trümmerteile. Ob sie mit der Tat zusammenhängen, wird noch ermittelt. Die Polizei Duisburg bittet Zeugen, sich unter 0203 / 2800 zu melden.

