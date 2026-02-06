A52 wegen Feuerwehreinsatz gesperrt - MIT UPDATE

+++ UPDATE 12:30 Uhr: Die Unfallstelle ist geräumt. +++

+++ UPDATE 9:28 Uhr: In Fahrtrichtung Essen kann der Verkehr jetzt über den Standstreifen am ausgebrannten Bus vorbei +++

+++ UPDATE 8.50 Uhr: Die A52 ist in Fahrrichtung Düsseldorf wieder frei. Die Fahrtrichtung Essen bleibt voraussichtlich noch längere Zeit gesperrt, sagt die Polizei +++





Die A52 ist aktuell zwischen Breitscheid und Essen-Kettwig vollgesperrt. Grund ist ein Feuerwehreinsatz, sagt die Autobahnpolizei. Auch die Zufahrt von der A3 auf die A52 in Richtung Essen ist aktuell gesperrt. Laut Polizei ist auf der Autobahn ein Reisebus in Flammen aufgegangen. Menschen wurden nicht verletzt.