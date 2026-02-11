A52: Staus an der Ruhrtalbrücke halten an

Aktuell ist in Fahrtrichtung Essen nur eine Spur offen, dort gilt ein Tempolimit von 40 km/h, sagt die Autobahn GmbH. Ab dem 20. Februar wird die gesperrte Spur wieder geöffnet, dann muss aber die andere repariert werden. Die Arbeiten dauern jeweils etwa zwei Wochen pro Spur.

Auch die Richtung Düsseldorf wird danach repariert - hier ist mit einspurigem Verkehr zu rechnen. So sagt es die Autobahn GmbH. Alle Arbeiten an der Ruhrtalbrücke sollen voraussichtlich bis Ende Mai/Anfang Juni abgeschlossen sein, dann ist die A52 wieder komplett befahrbar.