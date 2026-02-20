A52-Ruhrtalbrücke: Ab heute wieder Tempolimit 80

Auf der A52 bei Mülheim kommt es aktuell zu langen Staus an der Ruhrtalbrücke in Richtung Essen. Der Grund ist eine provisorische Metallrampe am Übergang, die nur ein Tempo von maximal 40 km/h erlaubt. Nach dem heute geplanten Abschluss der Arbeiten dürfte der Verkehr jedoch wieder besser rollen, auch wenn weiterhin nur eine Spur offen bleibt. Die Arbeiten an der Ruhrtalbrücke dauern noch länger an, sagt die zuständige Autobahn GmbH. Bis mindestens Ende Mai bleibt auf der Brücke immer eine von insgesamt vier Spuren gesperrt – zunächst noch in Richtung Essen und anschließend auch in Richtung Düsseldorf.