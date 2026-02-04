A52-Brücke ab heute wieder frei

Nach Informationen der WAZ sollte die Vollsperrung schon am Morgen wieder aufgehoben werden. Eine genaue Uhrzeit für die Öffnung der Brücke in Fahrtrichtung Essen steht demnach aber noch nicht fest. UPDATE: Nach einer aktuellen Information der Autobahn GmbH soll die Fahrbahn gegen 17 Uhr wieder freigegeben werden. Geöffnet wird vorerst eine der beiden Fahrspuren. Geplant ist außerdem ein Tempolimit von 40 km/h, sagt die Autobahn GmbH. Schadhafte Stellen an der sogenannten Übergangskonstruktion der Brücke seien mit Metallrampen abgedeckt worden. Gleichzeitig habe die Reparatur der Konstruktion begonnen.