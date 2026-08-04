A52: Böschungsbrand gelöscht
An der A52 ist gestern Abend (03.08.) nahe dem Kreuz Breitscheid eine größere Böschung in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet und auf ein Grundstück in der Nähe übergreift. Gebrannt hat laut Feuerwehr eine Fläche von rund 700 Quadratmetern.
Veröffentlicht: Dienstag, 04.08.2026 04:56
Die Feuerwehren aus Mülheim und Essen waren gleichzeitig im Einsatz und haben den Brand von zwei Seiten gelöscht. Auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Broich und Heißen waren dabei. Der Einsatz dauerte etwa anderthalb Stunden. In der Zeit kam es auf der A52 zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr warnt wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit vor einer deutlich höheren Gefahr für Gras- und Waldbrände.