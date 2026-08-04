A52: Böschungsbrand gelöscht

Die Feuerwehren aus Mülheim und Essen waren gleichzeitig im Einsatz und haben den Brand von zwei Seiten gelöscht. Auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Broich und Heißen waren dabei. Der Einsatz dauerte etwa anderthalb Stunden. In der Zeit kam es auf der A52 zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr warnt wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit vor einer deutlich höheren Gefahr für Gras- und Waldbrände.