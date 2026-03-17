A52 bei Essen nach Tanklaster-Unfall wieder frei

Ein Unfall mit zwei Tanklastern hat heute Morgen für stundenlange Probleme auf der A52 bei Essen gesorgt. In der Nacht sind laut Feuerwehr die beiden LKW vor dem Tunnel Huttrop zusammengestoßen. Einer davon hatte Kerosin geladen. Durch den Aufprall lief eine kleine Menge des Treibstoffs aus.Die Feuerwehrleute deckten zur Sicherheit das Ganze mit einem Schaumteppich ab. Anschließend konnten Spezialisten die Lastwagen bergen und die Fahrbahn sauber machen. Dafür wurde die wichtige Pendlerstrecke in Richtung Düsseldorf dicht gemacht. Gegen 9 Uhr war die A52 dann wieder frei.