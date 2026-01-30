A40 wird erneut komplett gesperrt

Grund ist der Rückbau der letzten alten Verbindungsrampe von der A3 zur A40. Bereits ab dem 9. Februar wird diese Verbindung von Arnheim Richtung Venlo bis Mitte 2027 gesperrt. Die Autobahn GmbH baut das Kreuz aus den 1960er Jahren komplett um. Ziel sind weniger Staus und besserer Verkehrsfluss. Das Kreuz verbindet die stark befahrenen Autobahnen A3 und A40 und ist für Pendler zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein wichtig. Umleitungen werden ausgeschildert, heißt es von der Autobahn GmbH.