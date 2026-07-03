A40 wird Ende Juli vollgesperrt

Die Vollsperrung gilt von Donnerstag (23.7.) um 20 Uhr bis Donnerstag (30.7.) um 5 Uhr, sagt die zuständige Autobahn GmbH. In dem Abschnitt bekommt die Fahrbahn auf rund 5,8 Kilometern einen neuen Belag. Eingebaut wird sogenannter Flüsterasphalt. In Richtung Duisburg läuft die Umleitung großräumig über A52, A3 und A59. In Richtung Dortmund geht es ab Mülheim-Winkhausen über die Aktienstraße durch Mülheim und Essen. Laut Autobahn GmbH sind die Umleitungen eng mit den Städten abgestimmt. Entgegen der letzten A40-Vollsperrung vor einigen Wochen sollen mehr Schilder aufgestellt werden, die uns Autofahrer lenken. So soll das Verkehrschaos so gut wie möglich eingedämmt werden.